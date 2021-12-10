У лютому до України може прийти весна: несподіваний прогноз погоди на зиму

У лютому до України може прийти весна: несподіваний прогноз погоди на зиму

Цієї зими також прогнозують дефіцит опадів.

Нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси теплішою, ніж зазвичай, а у лютому взагалі може прийти весна.

Про це в інтерв'ю "Фактам" повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, кандидатка географічних наук Віра Балабух.

"Грудень може бути на 1-2 градуси тепліше, ніж в середньому за період 1993-2016 років, а січень і лютий - на 2-3 градуси. Отже, існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода", - сказала вона.

Так, згідно з розрахунками, цього року на погоду в Україні впливатиме не тільки гребінь Азорського антициклону, який приносить холодну погоду, а й антициклони, які, ймовірно, будуть утворюватися на Близькому Сході та Балканах, пояснила метеорологиня та додала, що це також може призвести до дефіциту опадів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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