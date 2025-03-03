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У лютому ДТЕК повернув світло майже 650 тис. родин після ворожих обстрілів

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У лютому ДТЕК повернув світло майже 650 тис. родин після ворожих обстрілів

Минулого місяця енергетики ДТЕК повернули світло для майже 650 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та у Києві.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що у лютому ворог продовжував атакувати українські енергооб’єкти.

Зокрема, на Донеччині, яка залишається зоною найважчих боїв, минулого місяця вдалося повернути електрику у 305,5 тисяч осель після ворожих атак.

Водночас Дніпропетровщина усе частіше потерпає від ворожих обстрілів, особливо її південь. Тут в останній місяць зими у енергетиків вийшло повернути світло у домівки 239,5 тисяч родин.

Потерпала від ворожих атак і Одещина. Тут у лютому енергетики відновили електропостачання 101,7 тисяч домівок, що були знеструмлені внаслідок регулярних ворожих атак.

У той же період енергетики відновили електропостачання в домівках 2,8 тисяч родин жителів Київщини та 210 мешканців Києва, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинув енергетик компанії ДТЕК Геннадій Мусатов.

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