У лютому ДТЕК повернув світло майже 650 тис. родин після ворожих обстрілів

Минулого місяця енергетики ДТЕК повернули світло для майже 650 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та у Києві.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що у лютому ворог продовжував атакувати українські енергооб’єкти.

Зокрема, на Донеччині, яка залишається зоною найважчих боїв, минулого місяця вдалося повернути електрику у 305,5 тисяч осель після ворожих атак.

Водночас Дніпропетровщина усе частіше потерпає від ворожих обстрілів, особливо її південь. Тут в останній місяць зими у енергетиків вийшло повернути світло у домівки 239,5 тисяч родин.

Потерпала від ворожих атак і Одещина. Тут у лютому енергетики відновили електропостачання 101,7 тисяч домівок, що були знеструмлені внаслідок регулярних ворожих атак.

У той же період енергетики відновили електропостачання в домівках 2,8 тисяч родин жителів Київщини та 210 мешканців Києва, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок обстрілу Нікополя на Дніпропетровщині загинув енергетик компанії ДТЕК Геннадій Мусатов.