У МАГАТЕ підтвердили аварію на Запорізькій АЕС: посилюються перевірки

Попри рекомендації загарбники не обмежують роботу всіх шести енергоблоків ЗАЕС до стану "холодної зупинки".

На окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС стався витік борованої води з теплоносія першого контуру у контур вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5.

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Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства ядерної енергії (МАГАТЕ).

"Експерти МАГАТЕ були поінформовані про те, що хімічна речовина бор була виявлена у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5, який наразі перебуває в стані "гарячої зупинки". Борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Наразі на станції збільшили частоту вимірювань вмісту бору у контурі вторинного охолодження енергоблока №5.

"Вимірювання залишаються відносно стабільними і знаходяться в межах, дозволених технічними характеристиками реактора. Радіоактивності у вторинному контурі охолодження не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційна адміністрація ЗАЕС повідомила експертам МАГАТЕ, що "оскільки концентрація бору залишається в межах допустимих норм, станція має намір тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки", що буде переоцінено після того, як почнуть працювати всі котельні, що використовуються для опалення в сусідньому місті Енергодар".

У МАГАТЕ заявили, що загарбники продовжують утримувати реакторні блоки №4 і №5 у стані "гарячої зупинки", щоб забезпечити тепло і пару для цілей ядерної безпеки на майданчику, а також для опалення Енергодара, де проживає більшість персоналу станції. Крім того, зазначається, що це в у червні Державна інспекція ядерного регулювання України видала нормативні накази, які обмежують роботу всіх шести енергоблоків ЗАЕС до стану "холодної зупинки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що продовження окупації росіянами Запорізької АЕС призвело до збоїв у роботі обладнання та технічного обслуговування, які загрожують безпеці станції.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованій Запорізькій АЕС на енергоблоці №5 стався витік реагентів з першого контура в другий.

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