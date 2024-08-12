У МАГАТЕ повідомили про вибухи на Запорізькій АЕС

Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялось.

Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму, який підіймався із північної частини ЗАЕС після багаторазових вибухів, які було чутно ввечері 11 серпня 2024 року.

Такою є реакція МАГАТЕ у соціальних мережах на пожежу на ЗАЕС.

"ЗАЕС повідомила команді про можливу атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розміщених на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялось", — додали у МАГАТЕ.

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Нагадаємо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що цей інцидент не несе загрози і є провокацією росіян, які підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

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