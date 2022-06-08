МАГАТЕ відновило роботу детекторів довкола Чорнобильської АЕС: нові дані про рівень радіації

Виміри радіації в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції свідчать, що радіоактивне забруднення залишилося на тому ж рівні, який був до вторгнення РФ.

У вівторок, 7 червня, вперше після повномасштабного вторгнення РФ до України довкола Чорнобильської АЕС відновили роботу детектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За даними приладів, рівень радіації нормальний.

Про це повідомляє Reters з посиланням на заяву МАГАТЕ.

У повідомленні йдеться, що більшість із 39 детекторів, які надсилають дані із зони відчуження відтепер з’явилися на карті IRMIS (Міжнародної інформаційної системи моніторингу радіації).

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“Отримані наразі виміри вказували на рівні радіації, які відповідали виміряним до конфлікту”, - поінформували у МАГАТЕ.

Нагадаємо, 1 червня у зоні відчуження ЧАЕС розпочалась місія Міжнародного агентства з атомної енергії.

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