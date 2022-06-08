МАГАТЕ відновило роботу детекторів довкола Чорнобильської АЕС: нові дані про рівень радіації

Виміри радіації в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції свідчать, що радіоактивне забруднення залишилося на тому ж рівні, який був до вторгнення РФ.
У вівторок, 7 червня, вперше після повномасштабного вторгнення РФ до України довкола Чорнобильської АЕС відновили роботу детектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). За даними приладів, рівень радіації нормальний.
Про це повідомляє Reters з посиланням на заяву МАГАТЕ.
У повідомленні йдеться, що більшість із 39 детекторів, які надсилають дані із зони відчуження відтепер з’явилися на карті IRMIS (Міжнародної інформаційної системи моніторингу радіації).
“Отримані наразі виміри вказували на рівні радіації, які відповідали виміряним до конфлікту”, - поінформували у МАГАТЕ.
Нагадаємо, 1 червня у зоні відчуження ЧАЕС розпочалась місія Міжнародного агентства з атомної енергії.
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