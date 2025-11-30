У Маямі завершилися переговори України та США: перші заяви Рубіо та Умєрова

Державний секретар Марко Рубіо та секретар РНБО Рустем Умєров спілкуються зі ЗМІ після переговорів / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

В Маямі (штат Флорида) закінчилися переговори делегацій України та США щодо мирного врегулювання війни. Розмова американських та українських офіційних осіб тривала приблизно чотири години.

Головні заяви голови делегації США держсекретаря Марко Рубіо та очільника української переговорної групи, секретаря РНБО Рустема Умєрова зібрав ТСН.ua.

Зауважимо, що ні Рубіо, ні Умєров не відповідали на запитання преси після своїх заяв.

Що сказав Рубіо

Як пише CNN, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що недільна зустріч між високопосадовцями США та України була «дуже продуктивною та корисною сесією, на якій… було досягнуто додаткового прогресу».

Водночас, держсекретар визнав, що сторонам ще є над чим працювати.

«Ми продовжуємо реалістично ставитися до того, наскільки це складно, але… оскільки ми досягли прогресу, я думаю, що тут є спільне бачення того, що йдеться не лише про припинення війни — що дуже важливо — а про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, як ми сподіваємося, буде більш процвітаючим, ніж будь-коли», — сказав Рубіо, фактично повторивши свою заяву перед початком переговорів.

Також держсекретар наголосив, що Росія відіграватиме центральну роль у будь-якій угоді щодо припинення війни з Україною.

«Тут багато рухомих частин, і, очевидно, тут задіяна ще одна сторона, яка повинна буде бути частиною рівняння, і це продовжиться пізніше цього тижня, коли [спеціальний посланець Дональда Трампа Стів] Віткофф поїде до Москви, хоча ми також у різному ступені контактували з російською стороною, але ми також досить добре розуміємо її погляди», — сказав він.

Державний секретар дода, що дипломатичні зусилля адміністрації Трампа посиляться цього тижня, і очікується, що Віткофф відвідає Москву для подальших переговорів.

Позиція України

Голова української делегації Рустем Умєров заявив, що зустріч у Флориді з високопосадовцями США була «продуктивною та успішною».

«Наша мета — процвітаюча, сильна Україна», — сказав Умеров журналістам. «Ми обговорили всі важливі для України питання. І США дуже нас підтримали».

Він додав, що зустріч стала продовженням успіху попередніх переговорів між США та Україною в Женеві.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у перемовинах у Маямі, розповів про деталі зустрічі з Марко Рубіо, Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.