У Макарові на Київщині кожний другий будинок пошкоджений або знищений: фото

У Макарові на Київщині кожний другий будинок пошкоджений або знищений: фото

Селище перебуває під постійними обстрілами ворожої артилерії.

У Макарові на Київщині кожний другий будинок пошкоджений або знищений. Селище перебуває під постійними обстрілами ворожої артилерії.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Facebook.

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Окупанти зруйнували Макарівське відділення поліції.

"Рознесений снарядами дах і спалені полум’ям вікна. Саме так зараз виглядає Макарівське відділення поліції, варварськи зруйноване загарбником. Людей на вулицях немає. Кожний другий будинок пошкоджений або знищений", - зазначив Нєбитов.

Втім, попри ризик і небезпеку, правоохоронці продовжують працювати та допомагати громадянам в зонах, де ведуться бойові дії.

"Ворог зруйнував наше відділення, але воля до перемоги у поліцейських Київщини лишається незламною", - резюмував очільник поліції Київської області.

Нагадаємо, за 25 днів війни наші військові по всіх напрямках знищили вже майже 15 тисяч окупантів. Якщо порахувати, що конфлікт триває вже 24 дні - це 576 годин або 34 560 хвилин. Тобто, кожні дві хвилини в Україні гине один російський солдат.

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