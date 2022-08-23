У марафоні "Єдиних новин" покажуть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу", присвячений Дню Незалежності України 

На сцену вийдуть актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" в форматі єдиного концерту, що відбудеться вперше. Окрім того, це перший великий телевізійний концерт Студії "Квартал 95" від моменту повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Також на сцену до колег приєднаються Олександр Пікалов та Володимир Мартинець, які наразі служать в лавах Національної гвардії України.

Як зазначають актори, гумор на благодійному концерті до Дня Незалежності – дуже стриманий, але злободенний – про війну та про реалії нашого сьогодення.

"Для нас важливо залишать разом із нашим глядачем, відчувати його потреби у такий складний час. Даючи концерти перед військовими, ми зрозуміли, що українці вже готові до гумору, до його повернення. Тому вирішили зробити концерт у такий символічний день для України, аби кожен усвідомив: ми ніколи не здамось і обов’язково переможемо", - прокоментував художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

На благодійному концерті були присутні військові, лікарі та переселенці з Маріуполя, які через війну змушені були покинути свої рідні домівки.

Серед номерів глядачі побачать історію російського солдата, який повернувся додому з війни, яку росія розв’язала в Україні, але дружина зовсім не рада його появі, бо вже розпланувала собі, куди витратить гроші за його загибель. Тим більше, в російському госпіталі йому пришили… руку бурята та ноги кадирівця і ці частини тіла живуть тепер своїм власним життям. Номер буде у виконанні Юрія Великого та Анастасії Оруджової, в епізодах їм допоможуть Юрій Ткач і Міка Фаталов.

Зі свого боку Ірина Сопонару і Юрій Ткач проведуть випуск новин майбутнього – що на українців чекає після нашої перемоги, а Олександр Пікалов та Аліна Блажкевич приміряють на себе роль головних російських пропагандистів в проєкті "60 хвилин".

Глядачі не залишаться і без музичних сюрпризів. На сцені концерту до Дня Незалежності прозвучать патріотичні "Бандерштатівські коломийки" Кузьми Скрябіна. Дівчата з "Жіночого Кварталу" доведуть, що всі українські жінки – відьми, під час виконання популярної композиції із мережі - "Враже".

Також на концерт завітають і запрошені артисти: Pianoбой Дмитро Шуров вийде на сцену разом зі своїм гітаристом Сергієм Гризловим, який зараз воює на сході України. Музиканта вперше за 5 місяців відпустили на декілька днів для того, щоб він міг виступити на концертах до Дня Незалежності. Також глядачів очікують виступи Олега Скрипки разом зі своїм 15-річним сином Устимом, гуртів KAZKA та "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

За останні шість місяців актори та акторки Студії "Квартал 95" не залишались осторонь і щодня допомагають Україні, здійснюють волонтерську діяльність, дають благодійні концерти та особисто захищають Україну. За час з моменту повномасштабного вторгнення, Студія "Квартал 95" дала понад 120 виступів для військовослужбовців, медиків, волонтерів, переселенців.

Не пропустіть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу" до Дня Незалежності України 23 серпня о 21:00 у марафоні "Єдині Новини".