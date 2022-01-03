У Марганці феєрверк влетів до квартири і дивом не спричинив пожежу

Наслідки події господарі побачили, коли повернулися до помешкання.
В одній із багатоповерхівок у Марганці святковий феєрверк ледь не залишив без житла родину.
Про це мешканці написала у соціальній мережі.
У новорічну ніч святковий феєрверк залетів, розбивши вікно, до квартири у п’ятиповерхівці у 10-му кварталі. Родина у цей час була у родичів за містом.
«Ракета від феєрверка пробила закрите вікно - склопакет в залі, потрапила в стіну над телевізором і впала на паркет догоряти, але, на щастя, він не спалахнув. Якби заряд потрапив трохи лівіше, на диван, пожежа була б неминуча», - написали, обурюючись, мешканці постраждалої квартири.
Как вы смотрите на то, что бы запретить продажу фейерверков в городе? В новогоднюю ночь один из салютов залетел в...Опубліковано Типовий Марганець Неділя, 2 січня 2022 р.
На фото, яке викладено в Мережі, видно сліди події на стінах і на паркеті.
Мешканці квартири пропонують заборонити такі розваги. «Чиїсь веселощі могли завдати нам величезних збитків. А крайніх не знайшли б точно!» - обурюються мешканці.
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