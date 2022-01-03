У Марганці феєрверк влетів до квартири і дивом не спричинив пожежу

У Марганці феєрверк влетів до квартири і дивом не спричинив пожежу

Наслідки події господарі побачили, коли повернулися до помешкання.

В одній із багатоповерхівок у Марганці святковий феєрверк ледь не залишив без житла родину.

Про це мешканці написала у соціальній мережі.

У новорічну ніч святковий феєрверк залетів, розбивши вікно, до квартири у п’ятиповерхівці у 10-му кварталі. Родина у цей час була у родичів за містом.

«Ракета від феєрверка пробила закрите вікно - склопакет в залі, потрапила в стіну над телевізором і впала на паркет догоряти, але, на щастя, він не спалахнув. Якби заряд потрапив трохи лівіше, на диван, пожежа була б неминуча», - написали, обурюючись, мешканці постраждалої квартири.

Как вы смотрите на то, что бы запретить продажу фейерверков в городе? В новогоднюю ночь один из салютов залетел в... Опубліковано Типовий Марганець Неділя, 2 січня 2022 р.

На фото, яке викладено в Мережі, видно сліди події на стінах і на паркеті.

Мешканці квартири пропонують заборонити такі розваги. «Чиїсь веселощі могли завдати нам величезних збитків. А крайніх не знайшли б точно!» - обурюються мешканці.

Читайте також:

"Злякалися і в паніці врізались у паркани і дерева": у Чернівцях через новорічні феєрверки загинули птахи

В Одеській області мисливець загинув від рушниці, яка випадково вистрілила

У Білорусі потрапив в аварію автобус із росіянами: госпіталізовано 25 пасажирів (фото, відео)