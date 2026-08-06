У Марганці вже п’яту добу немає води: Зеленський погрожує звільненнями

Спека, черги й загроза дронів: Зеленський вимагає прискорити відновлення водопостачання в Марганці / © Олександр Ганжа

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У Марганці та прилеглих громадах на Дніпропетровщині вже кілька діб немає централізованого водопостачання.

Президент Володимир Зеленський назвав ситуацію «ганебною» і пообіцяв відповідні звільнення. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні за 6 серпня.

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Він запевнив, що прем’єр-міністром Корецьким були ухвалені необхідні рішення щодо Марганця та інших міст на Дніпропетровщині.

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«Ганебна, абсолютно ганебна ситуація була через відсутність води там і дуже повільну реакцію на регіональному рівні, які відповідають за забезпечення водою. Відповідальну особу буде звільнено. Я розраховую, що в обласних і місцевих владах будуть не спати й значно швидше реагувати на потреби людей. Час війни — це час роботи 24/7», — сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що тривають роботи з відновлення електропостачання в Херсоні.

«Дуже непроста ситуація — постійні обстріли. Але все зроблять. Все зроблять, щоб у людей була електрика. Це дуже важливо», — підсумував президент.

У Марганці від початку серпня немає води

Про це, що у місті Марганець та околицях вже п’яту добу немає води, спершу повідомили у соцмережах.

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«Марганець, Нікопольський район. Вже 5-й день місто без централізованого водопостачання. Повна відсутність зрозумілої інформації про те, коли люди знову будуть з водою», — зазначали місцеві.

За словами жителів, щоб набрати воду, люди годинами стоять у чергах просто неба, у спеку. І все це — під постійною загрозою атак дронів.

«У багатьох місцях немає укриттів, де можна було б сховатися під час тривоги. Антидронові сітки встановлені далеко не всюди. До цього додаються перебої зі світлом і перепади напруги», — йшлося у пості.

Прем’єр Сергій Корецький пояснив, що у Марганці відсутнє централізоване водопостачання внаслідок аварії на магістральному водогоні, а також «неповної і несвоєчасної реакції відповідальних посадових осіб».

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«Жорсткі висновки будуть зроблені найближчим часом. Вчора пізно ввечері заслухав оперативну доповідь голови ОВА Олександра Ганжі та відповідальних міністерств. Поставив завдання здійснити невідкладні заходи, які прискорять ремонт обладнання на магістральному водогоні, забезпечать подавання технічної води, підвіз питної води місцевому населенню», — зазначив прем’єр.

За його словами, відучора координує процес відновлення водопостачання особисто міністр інфраструктури Микола Калашник.

У Нікополі не краще

У сусідньому Нікополі ситуація не краща. Як зазначало «Суспільне», у Нікополі російські удари знищили всі автозаправні комплекси. Місцеві їздять заправлятися до Дніпра або ж пересіли на громадський транспорт.

У виданні зазначають, що вздовж траси Дніпро-Нікополь дорогою до міста — жодної вцілілої АЗС. Нема де заправитись і в самому Нікополі. За словами місцевого жителя Сергія, останню станцію армія РФ знищила на початку липня.

Марганець і Нікополь на карті / © Deepstatemap

Раніше ми писали, що окупанти щодоби запускають до 200 ударних дронів із території Запорізької АЕС по Нікополю та Марганцю.

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