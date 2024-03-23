У маріупольців "законно" відбиратимуть квартири: що вигадали росіяни

У Маріуполі набув чинності новий "закон" про виявлення житлових приміщень, що мають ознаки "безгосподарного майна". Тепер квартири маріупольців, які виїхали, зможуть відбирати офіційно.

Про це пише Маріупольська міська рада.

За даними відомства, шукати такі приміщення у місті можуть як представники окупаційної адміністрації, так і самі мешканці, звертаючись з відповідними заявами. Впродовж 10 днів інформацію про власників перевірятимуть та вивішуватимуть оголошення на місцевих пабліках. Після цього у власника є 30 днів, щоб особисто явитися до псевдоадміністрації міста і заявити свої права на майно.

"Якщо ніхто на оголошення не відгукується, окупанти забирають майно до міської власності", – повідомляють у міськраді.

Особиста присутність власника, наявність паспорта та оригіналів документів, які підтверджують право власності на майно, є обов'язковими.

"Новий псевдозакон – це намагання "легалізувати", а фактично привласнити чуже майно окупантами, посилаючись на відсутність власників. Загарбники не гаяли часу і протягом року формували списки так званого "безхазяйного" житла. Тепер збираються усе "офіційно" відбирати. Але жодні їх "закони" та "рішення" не мають жодної юридичної сили", – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше маріупольці скаржилися, що РФ зовсім не відновлює їхнє житло, як обіцяла. Люди показали "відновлені" квартири, які більше нагадують руїни. До прикладу, у будинку на Кірова: аварійні стелі, немає проводки, а взимку – 8 градусів тепла.

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