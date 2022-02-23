У Маріуполі батькам школярів рекомендували зібрати їм тривожні валізки

В закладах освіти міста регулярно проводять навчання з евакуації.

У Маріуполі Донецької області батькам школярів та дошкільнят рекомендують зібрати тривожні валізи, а школи проводять навчальні евакуації.

Про це повідомляє видання "Вечірній Маріуполь".

У зв'язку із напруженою обстановкою на Донбасі, у школах Маріуполя проводять тренування з евакуації, а в батьківських чатах розіслали пвідомлення про збирання та вміст тривожної валізки.

Кожна дитина повинна мати в класі запас води (приблизно 1 літр), пачку галетного печива, щільну ватно-марлеву пов'язку, записку із зазначенням ПІБ дитини, дати народження, ПІБ батьків, назви школи, класу, домашньої адреси та контактні телефони. Це має бути в окремому рюкзаку, який завжди буде в класі.

Нагадаємо, якщо завтра війна - що має бути у тривожній валізі.

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