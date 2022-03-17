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У Маріуполі бійці полку "Азов" за добу знищили 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбито

У Маріуполі бійці полку "Азов" за добу знищили 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбито

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У Маріуполі бійці полку "Азов" за добу знищили 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбито

twitter/полк "Азов"

Знищено близько роти ворожої піхоти.

Бійці полку "Азов" у Маріуполі за добу знищили 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбито.

Знищено близько роти ворожої піхоти.

Про це йдеться у повідомленні "Азова" у Twitter.

"Бої за український Маріуполь тривають в тому числі на вулицях міста. Окупант продовжує атакувати місто авіацією та артилерією. Ми даємо гідну відсіч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що російські військові зможуть вести активні бойові дії впродовж усього найближчих 10-14 днів. Наразі вони втрачають наступальний потенціал і рухаються за інерцією.

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