У Маріуполі будуть проводити антидиверсійні заходи

У Маріуполі будуть проводити антидиверсійні заходи

Місто сильно потерпає від обстрілів.

У Маріуполі проводять антидиверсійні заходи, тому від 28 лютого відключать всі світлофори.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Водіїв просять керуватись правилами дорожнього руху, знаками та правилами проїзду перехресть.

До слова, попри обстріли російських окупантів, Маріуполь перебуває під контролем українських військових. Місто рішуче тримає оборону.