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У Маріуполі будуть проводити антидиверсійні заходи

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Місто сильно потерпає від обстрілів.

У Маріуполі проводять антидиверсійні заходи, тому від 28 лютого відключать всі світлофори.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Водіїв просять керуватись правилами дорожнього руху, знаками та правилами проїзду перехресть.

До слова, попри обстріли російських окупантів, Маріуполь перебуває під контролем українських військових. Місто рішуче тримає оборону.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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