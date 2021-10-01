У Маріуполі чоловік обколов наркотиками 17-річну дівчину і зґвалтував її

У Маріуполі чоловік обколов наркотиками 17-річну дівчину і зґвалтував її

Ґвалтівника суд взяв під варту з правом застави.

40-річний мешканець Дніпропетровської області під час відрядження у Маріуполі нашпигував 17-річну дівчину наркотиками і зґвалтував її. Випадок стався 26 вересня.

Як розповіли сьогодні, 1 жовтня, у Донецькій обласній прокуратурі, зловмисника взяли під варту з альтернативою внесення застави у сумі 181 тисяча гривень.

"40-річний чоловік, перебуваючи у відрядженні в м. Маріуполі, запросив до квартири 17-річну знайому, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Підозрюваний запропонував дівчині вступити з ним у статеві відносини, а коли вона йому відмовила, схилив її до вживання психотропних речовин та особисто зробив 3 уколи", - йдеться у повідомленні.

Чоловік скористався безпорадним станом неповнолітньої та тим, що вона не могла чинити опір, вступив з нею у статевий зв'язок без її згоди.

Затриманий обґрунтовано підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої особи та схилянні до вживання психотропних речовин за ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Краматорську заарештували педофіла, який зґвалтував 11-річну дівчинку.

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