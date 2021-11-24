У Маріуполі чоловік розбещував своїх племінниць та їхню 9-річну подругу

Чоловіка за скоєне засуджено до в'язниці.

У Маріуполі засудили до позбавлення волі строком на 6 років 10 місяців чоловіка, який розбещував дівчаток впродовж кількох місяців.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

46-річного мешканця Маріуполя визнали винним у розбещенні малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України).

"Прокурорами у суді доведено, що з червня по грудень 2017 року 46-річний чоловік, під час візитів до своїх племінниць, які мешкали з батьками у гуртожитку, неодноразово вчиняв розпусні дії сексуального характеру з їх 9-річною подружкою. Крім того, влітку того ж року, обвинувачений повів своїх племінниць та ще одну їхню подругу того ж віку до моря, де також вчинив з дівчинкою розпусні дії", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що всі потерпілі були подругами і навчалися в одній школі. Про розбещення дітей стало відомо після уроку у школі, де йшлося про насильство у родині. Одна із учениць розплакалася. Після цього вчителька відвела дівчинку до шкільного психолога, де та про все розповіла.

Жовтневий районний суд Маріуполя визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 10 місяців.

Нагадаємо, що у Вінницькій області правоохоронці затримали 24-річного вчителя одного з навчальних закладів, який підозрюєтьсяу розбещенні та домаганні неповнолітніх.

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