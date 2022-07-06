У Маріуполі дітям не вистачає їжі, а готують її просто на вулиці (фото)

У Маріуполі дітям не вистачає їжі, а готують її просто на вулиці (фото)

Раніше в школі готували на сучасному обладнанні, а зараз - у старих металевих каструлях.

В окупованому Росією Маріуполі немає достатньої кількості їжі для дітей. Продукти готують просто на вулиці.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

"До війни у школі №16 їжу для дітей готували на сучасному обладнанні за всіма міжнародними стандартами. Якість була гарантована. При російських окупантах кухня облаштована у дворі закладу", - розповіли в міськраді.

Окрім того, що їжі не вистачає, її готують в старих металевих каструлях. Продукти зберігаються в неналежних умовах, а дітей наражають на небезпеку: вони можуть отруїтися та підчепити інфекційне захворювання.

Нагадаємо, у Маріуполі через відсутність водопостачання діти вимушені митися в величезній калюжі.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

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