У Маріуполі діє комендантська година для дітей: порушникам загрожує трудова повинність

Російські окупанти у Маріуполі все "покращують" життя людей, які залишися у захопленому місті.

У місті діє комендантська година для дітей. Для тих, кому до до 16 років - від 21:00 до 05:00, для всіх інших - від 23:00.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Порушення обертається арештом з перспективою трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором.

Натомість, за його словами, з'явилося пом’якшання режиму на виїзд вбік Запоріжжя через Беряднськ. Окупанти країни-агресорки частково почали пропускати приваті авто.

"Ще дуже обмежено, але почали. З поганого - такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингету може в черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь поки є віконце", - наголосив Андрющенко.

Як повідомлялося, окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" та пропонують послуги з поховання за 10 тисяч гривень. Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто.

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