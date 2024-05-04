У Маріуполі фіксують пересування військової техніки та бетонних блоків: про що це свідчить

Маріупольський спротив щоденно фіксує пересування військових в окупованому місті. Крім того, ворог швидкими темпами розбудовує залізничну логістику та використовує маріупольський порт для зміцнення позицій та укріплень на лінії фронту.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Бетонні блоки РФ у Маріуполі

В порту помітили бетонні блоки та інші споруди для укріплень

Як зазначає міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, мета російських окупантів – показувати воєнні перемоги. Маріуполь з 2022 року залишається найбільшим містом України, яке було взято росіянами, а відтак найбільшим "переможним трофеєм" армії РФ. Населений пункт є одним із головних героїв російської пропаганди.

"Зараз вони його (Маріуполь – ред.) використовують як важливий логістичний пункт для посилення свого наступу та обороноздатності своїх позицій на Донецькому напрямку", – зауважив Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти ховаються від ударів ATACMS. РФ активно переміщає військову техніку.

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