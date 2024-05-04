У Маріуполі фіксують пересування військової техніки та бетонних блоків: про що це свідчить

Активність російських окупантів у місті посилилася.
Маріупольський спротив щоденно фіксує пересування військових в окупованому місті. Крім того, ворог швидкими темпами розбудовує залізничну логістику та використовує маріупольський порт для зміцнення позицій та укріплень на лінії фронту.
Про це пише Маріупольська міська рада.
В порту помітили бетонні блоки та інші споруди для укріплень
Як зазначає міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, мета російських окупантів – показувати воєнні перемоги. Маріуполь з 2022 року залишається найбільшим містом України, яке було взято росіянами, а відтак найбільшим "переможним трофеєм" армії РФ. Населений пункт є одним із головних героїв російської пропаганди.
"Зараз вони його (Маріуполь – ред.) використовують як важливий логістичний пункт для посилення свого наступу та обороноздатності своїх позицій на Донецькому напрямку", – зауважив Бойченко.
Нагадаємо, у Маріуполі окупанти ховаються від ударів ATACMS. РФ активно переміщає військову техніку.
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