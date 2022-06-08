У Маріуполі гауляйтер розпродає крадене спільно з росіянами дизпаливо і "здає" українців окупантам

Колишній селищний голова Урзуфа, гауляйтер Іван Топузов вирішив співпрацювати з окупантами країни-загарбниці Росії, які окупували населений пункт.

Гауляйтер увійшов в справжню колаборацію з росіянами. Він не тільки допомагає продавати усе награбоване, а й "здає" загарбникам односельців та біженців з Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, свої "подвиги" колаборант Топузов не приховує. Разом з окупантами він краде дизпаливо, а потім допомагає його "реалізовувати" серед фермерів Маріупольського району і мешканців Урзуфу. Продають дизель за 20 гривень за літр. До слова, на заправках окупантів крадене пальне можна придбати щонайменше за 26 гривень літр.

"Думаю, подібне розкрадання цілком погоджено з ФСБ та так званим "міністерством державної безпеки". Бо інакше або вони не такі страшні, або без варіантів. Така тобі кримінально-колаборантські реалії Маріупольського района, корупції та колаборації. Вся колаборація має одну мету – власну кишеню. Вся "допомога" Росії теж очікувано обертається крадіжками та корупцією", - вважає Андрющенко.

Крім того, у магазинах та на ринках Урзуфа розпродають гуманітарку. За словами представника мерії Маріуполя, йдеться про товари, які поставляються МЧС Росії.

Втім, одним продажем краденого путінський прихильник не обмежився. Топузов масово відправляє односельців на "фільтрацію". Донси на людей пише секретарка Тетяна Бутяєва, аби ніхто не втрутився у махінацію.

"У селі зараз проходить "фільтрацію" все населення. Проблеми з нею є, оскільки більшість цих біженців хочуть виїхати в Маріуполь, у кого житло залишилося, а не пройшли "фільтрацію", - розповів гауляйтер у відео, опублікованому Андрющенком.

Як повідомлялося, Маріуполь зруйнований і окупований російською армією. Самопроголошена влада міста поширює пропаганду, щоб виправдати вторгнення до України. А на в'їзді до міста окупанти демонтують стелу "Маріуполь" і збираються виправити її на "нормальну російську назву".

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