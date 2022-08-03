У Маріуполі гроза затопила розбомблені будинки (відео)

У тимчасово захопленому Маріуполі через зливу з градом затопило пошкоджені обстрілами будинки та вулиці.

Внаслідок негоди у розбитому Маріуполі зникло електропостачання.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.

"Злива з градом миттєво змила всі декорації покращеного життя. Всю ціну обіцянок маріупольці побачили на власні очі: дощ у квартирі, град крізь відсутні вікна, річки до пояса через непрацюючі зливки, знов знеструмлення через криворукий ремонт і відсутність питної води. Лише одна злива", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі жителі міста вишикувалися у багатотисячну чергу до нового пункту видавання гуманітарної допомоги від російських окупантів, які самі ж і влаштували цю гуманітарну катастрофу.

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