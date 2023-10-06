У Маріуполі ходить гостра кишкова інфекція: у міськраді вказали на причину

У Маріуполі, Новоазовському, Володарському та Мангушському районах повідомили, що за тиждень збільшилася кількість містян, які захворіли на гострі кишкові інфекції.

Про це інформують у Маріупольській міській раді.

Зазначається, що причиною стали стихійні звалища по всьому місту, неякісні продукти харчування на стихійних ринках, які "розквітли" за окупантів. Водночас нормального лікування у місті немає.

У Маріуполі ходить гостра кишкова інфекція / Фото: Маріупольська міська рада

"Інфекційні захворювання можуть бути доволі небезпечними, а особливо при відсутності необхідного лікування. Наприклад, зараження сальмонелою може привести до того, що бактерія вразить життєво важливі органи. А це може спричинити такі тяжкі захворювання, як менінгіт, остеомієліт, сальмонельозну пневмонію", - каже лікар Олександр Лазаренко, який до окупації Маріуполя очолював Поліклініку №3.

У міськраді додають, що в українському Маріуполі зі стихійною торгівлею ефективно боролися, а медицину активно розвивали: "І це повернеться разом із прапором України".

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Раніше окупанти заявили про виділення 119 ділянок під будівництво житла у Маріуполі. Квартири у всіх побудованих будинках продаватимуть в іпотеку.

Крім того, окупанти вже готуються до ліквідації Кримського мосту і прокладають автошлях з Ростова-на-Дону до захопленого Маріуполя. Цей шлях дозволить росіянам покращити логістику для своїх військ без застосування незаконного мосту.

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