У Маріуполі лікарка здала росіянам 7 поранених воїнів ЗСУ, яких переховували місцеві

В Маріуполі після окупації лікарка-офтальмологиня здала російським окупантам 7 воїнів ЗСУ, яких місцеві перевдягнули в цивільний одяг, щоб врятувати. За це зрадницю засудили до довічного позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, на момент окупації щонайменше 7 українських захисників перебували на лікуванні в КНП "ОЛІЛ м. Маріуполь". У березні 2022 року, коли окупанти оточили місто, інші лікарі перевдягнули захисників України в цивільний одяг, щоб росіяни не змогли їх ідентифікувати. Також усі домовилися, що говоритимуть росіянам, що це місцеві.

Це було також відомо й виконувачці обов`язків лікаря-офтальмолога відділення мікрохірургії ока КНП "ОЛІЛ м. Маріуполь". Орієнтовно 12-15 березня 2023 року лікарка добровільно здала окупантам захисників України. Після цього оборонці Маріуполя потрапили в полон, де пережили катування і тортури. Серед тих, кого здала офтальмологиня, були й тяжко поранені військові. Наразі суду відомі дані лише про 4 військових, які постраждали через дії зрадниці. Більшість воїнів, яких здала зрадниця, вважаються "зниклими безвісти".

"Ходила палатами і пальцем показувала росіянам, де лежать військові. Зараз вона - голова відділення офтальмології в обласній лікарні", - йдеться у матеріалах суду.

За даними свідків, лікарка колегам свої дії пояснила так: "Скільки можна ховатися за нашими спинами, 8 років бомбили Донбас".

На засідання суду підозрювана не прийшла, а тому її судили заочно.

Суд визнав медикиню винною за ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада. Її засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Миколаєві до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який здав позиції ЗСУ та хотів воювати за Росію після окупації його міста.

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