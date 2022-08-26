У Маріуполі люди черпають воду з калюж, бо не мають питної: фото

Російські окупанти не забезпечують маріупольців навіть життєвонеобхідним - питною водою, тож люди виживають, як можуть.

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі досі проблеми із водопостачанням, через що місцеві жителі не забезпечені питною водою. Тож маріупольцям доводиться черпати воду із калюж.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Жителі Кальміуського району Маріуполя вимушені брати воду з таких "криниць".

фото / Маріупольська міська рада

"Попри гучні заяви колаборантів, проблеми з водопостачанням не вирішені. Маріупольці досі не мають нормальної питної води і набирають її з калюж. Люди виживають, як можуть", - йдеться у повідомленні.

фото / Маріупольська міська рада

Нагадаємо, у Маріуполі сталася масштабна пожежа, вогонь не могли загасити, бо в "МЧС "ДНР" не було води.

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