У Маріуполі "міністра освіти" і чотирьох директорів шкіл підозрюють у державній зраді

Вони перейшли на бік нової російської "влади" у захопленому Маріуполі. П'ятьом зрадникам вже повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, колишні українські освітяни погодилися на співпрацю з окупаційною владою Російської Федерації. Четверо зрадників очолили навчальні заклади. Один прихильник росіян став керівником псевдооргану, який займається організацією освітнього процесу в місті.

Як повідомлялося, інфраструктура в окупованому Маріуполі залишається у критичному стані. У місті неможливо буде розпочати опалювальний сезон. Адже бо 90% житлового фонду в Маріуполі пошкоджено. Крім того, більшість будинків не підлягають відновленню.

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