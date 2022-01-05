У Маріуполі на меткомбінаті "Азовсталь" знайшли тіла трьох загиблих: що відомо

Причину смерті встановлюють.
На металургійному комбінаті "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області знайшли тіла трьох загиблих. Вони не були працівниками державного підприємства.
Про це 5 січня повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відомо, що тіла загиблих були виявлені зранку 4 січня у неексплуатованому підсобному приміщенні поблизу доменної печі. Причину смерті встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, що в Одеському районі Одеської області знайшли мертвою родину з п’яти осіб. Серед них - троє дітей. Попередня причина смерті родини - удушення чадним газом від паливного генератора.
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