У Маріуполі на меткомбінаті "Азовсталь" знайшли тіла трьох загиблих: що відомо

У Маріуполі на меткомбінаті "Азовсталь" знайшли тіла трьох загиблих: що відомо

Причину смерті встановлюють.

На металургійному комбінаті "Азовсталь" в Маріуполі Донецької області знайшли тіла трьох загиблих. Вони не були працівниками державного підприємства.

Про це 5 січня повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Відомо, що тіла загиблих були виявлені зранку 4 січня у неексплуатованому підсобному приміщенні поблизу доменної печі. Причину смерті встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, що в Одеському районі Одеської області знайшли мертвою родину з п’яти осіб. Серед них - троє дітей. Попередня причина смерті родини - удушення чадним газом від паливного генератора.

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