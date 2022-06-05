У Маріуполі на пляжі, який показово "розмінували" окупанти, підірвалися двоє людей

У Маріуполі на пляжі, який показово "розмінували" окупанти, підірвалися двоє людей

В Маріуполі на пляжі "Піщаний" підірвалися двоє людей, серед яких 8-річний хлопчик.

Це сталося після того, як окупаційна влада міста показово провела розмінування пляжу і відкрила його для відвідування.

Про це повідомив радник легітимного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми отримали підтвердження від наших джерел з кола окупаційної влади, що дійсно в п’ятницю 3 червня на пляжі "Песчаний" двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих — хлопчик 8 років", — повідомив радник мера.

Андрющенко пояснив, цей пляж примикає до Маріупольського порту і був "показово" на камеру розмінований роботами-мінерами. В окупаційній "адміністрації" заявляли, що пляжі нібито розміновані й відкриті до відвідування.

"Наслідок — дві смерті маріупольців. Ще дві смерті на руках Іващенка (очільник окупаційної влади Маріуполя - ред.). Ще дві смерті на руках російських військових. Ще дві жертви війни, вже навіть без обстрілів і бомбардувань", — наголосив Андрющенко.

Попри це, окупаційна влада міста разом з пропагандистами продовжує закликати людей відвідувати пляжі.

"Красиві фото та відео їм точно важливіше за життя людей", - написав радник легітимного міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на повне розмінування українських територій, де тривали чи досі тривають бойові дії, знадобиться до 10 років.

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