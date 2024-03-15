У Маріуполі на “виборчих дільницях” перебувають озброєні окупанти: фото

Проведенням виборів президента РФ окупанти прагнуть легітимізувати свою владу на захоплених територіях.

У тимчасово окупованому українському місті Маріуполі представники кремлівського режиму організували так звані вибори президента РФ. При цьому на “виборчих дільницях” перебувають озброєні окупанти.

Про це повідомили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради, опублікувавши відповідні скриншоти із відео.

“На всіх дільницях чергують російські військові. Тож маріупольці в прямому сенсі слова голосують під дулом автомата”, - йдеться у повідомленні.

Стрілкою позначено озброєного окупанта на виборчій дільниці / Фото: скриншот з відео

Позначено озброєного окупанта на виборчій дільниці / Фото: скриншот з відео

Щоб відволікти увагу від очевидних порушень, окупаційна влада влаштовує у приміщеннях для голосування танці, співи, циркові вистави та виставки малюнків.

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, проведенням цих виборів окупанти прагнуть легітимізувати свою владу на захоплених територіях, але вони не є справжнім волевиявленням маріупольців.

“Людей змушують приходити на дільниці та під наглядом військових голосувати. Такі "вибори" не мають бути визнані у жодній країні світу. Адже вони порушують усі міжнародні норми та стандарти", - заявив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати засудили проведення так званих "виборів" президента РФ на окупованих територіях України, та пригрозили відповідальністю організаторам та тим, хто присутній у якості "міжнародних спостерігачів".

Читайте також: