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У Маріуполі набирає обертів проблема з водою: люди набирають її з калюж

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У Маріуполі набирає обертів проблема з водою: люди набирають її з калюж

Фото: Associated Press

Обіцянки окупаційної влади про покращення життя в Маріуполі залишаються обіцянками.

Проблема з водопостачанням та питною водоюу місті не лише не вирішується, а й набирає нових обертів.  Чистої питної води у Маруполі просто немає. 

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Настількі, що  її просто немає. Особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопосточання. Люди змушені буквально набирату техничну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя", - йдеться у повідомленні чиновника.

Сповна росіяни займаються не покращенням, а мародерством. Загарбники вкрали фонтану в Театральному сквері та вивезли його у невідомому напрямку. За словами Андрющенка, разом з фонтаном вкрали і каток

Як повідомлялося, у Маріуполі ями заповнені дощовою водою є єдиним способом для тисяч людей помитися та випрати одежу. Люди вимушені прати речі у вирвах, утворених від авіабомб.

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