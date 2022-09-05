У Маріуполі набирає обертів спротив, жителі невдоволені окупаційною владою – мерія

В тимчасово окупованому Маріуполі серед місцевого населення набирає обертів спротив. Маріупольці невдоволені загарбницькою владою.

Про це повідомила Маріупольська міськрада.

"Жителі невдоволені окупаційною владою. Все більше фіксують рух ворожої техніки, повідомляють про зрадників та наголошують, що Маріуполь – це Україна", - йдеться у повідомленні.

Міська рада просить повідомляти про колаборантів, переміщення ворога, зберігання техніки або долучатися до спротиву через додатки: @MMR_SendMe_bot, t.me/mrplsprotuv.

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