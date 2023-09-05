У Маріуполі окупанти кладуть дороги, щоб показати так зване "відновлення" міста – відео

Росіяни зруйнували сотні будинків у Маріуполі та забрали спокій в тисяч жителів міста.

Лівобережний район – один із найбільш постраждалих у Маріуполі. Російські окупанти прицільно нищили будинки мирних жителів та цивільні обʼєкти.

Про це повідомляє Маріупольска міська рада.

У Маріуполі окупанти кладуть дороги, щоб показати так зване "відновлення" міста

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Натомість тепер у Лівобережному районі загарбники створюють картинку небаченого відновлення міста. Так, вони вирішили заасфальтувати дорогу для пропагандистських сюжетів. Як то кажуть, відродження по-російськи.

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"А ось сотні будинків маріупольців так і залишаються у руїнах. Життя людей нікого не цікавить. Адже для росіян – вони цього не варті", – йдеться у повідомленні.

Раніше у мережі з'явилися фото маріупольського драмтеатру, який зруйнували росіяни. Цинічні окупанти хочуть побудувати на його місці новий.

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