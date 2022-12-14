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У Маріуполі окупанти планують знести цілий квартал біля "Азовсталі": мапа

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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У Маріуполі окупанти планують знести цілий квартал біля "Азовсталі": мапа

мапа / "Яндекс"

Росіяни мають намір знести квартал у Лівобережному районі міста.

У окупованому Маріуполі загарбники планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь".

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Росіяни та колаборанти прагнуть повністю доруйнувати українське місто. Мапу із планами руйнації на базі "Яндексу" оприлюднили пропагандистські пабліки. Згідно із ними - у планах знести повністю квартал біля заводу "Азовсталь" у Лівобережному районі міста. Це Морський бульвар та вул. Азовстальська", - йдеться у повідомленні.

мапа /
мапа / "Яндекс"

За даними міської ради, у цьому кварталі досі живуть мирні жителі. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення.

"Таким чином, окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Маріуполі

Мешканці окупованого Маріуполя скаржаться, що у будинках досі немає не лише опалення, але й газу та електрики. Люди замерзають, а електрообігрівачами, які роздають окупанти, не можуть скористатися. "Так окупанти продовжують геноцид мирного населення Маріуполя. У місті повний колапс та справжній Холодомор", - повідомили у Маріупольській міській раді.

До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати надання гуманітарної допомоги.

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Дата публікації
Перегляди
418
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