У Маріуполі окупанти продовжують зносити багатоповерхівки (відео)

Тепер у Маріуполі під знесення потрапила багатоповерхівка на вулиці Купріна,3. Окупанти оприлюднили нові списки. Втім, цей будинок не стосується до тих, що мають бути демоновані.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Попри те, що дев'ятиповерховий будинок не усписках "для знесення", його вже почали руйнувати. Паспорт об'єкта виданий російським Мінбудом.

"Жоден з мешканців не мав змоги заздалагіть хоча б щось забрати з дому. Тепер все буде поховано під будівельним сміттям. Росія - то брехня, руйнація та знищення", - наголосив чиновник.

Нагадаємо, російські війська зруйнували в Луганській області 11 тисяч будинків та понад 3 тис. багатоповерхівок. Окупаційна влада звітує про виплату компенсації за зруйноване житло 60 сім’ям. Втім, це нічого - на фоні завданих загарбниками руйнувань.

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