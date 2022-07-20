У Маріуполі окупанти щеплюють людей проти COVID-19 власною вакциною "Спутник"

У Маріуполі російські окупанти не припиняють "покращувати" життя місцевих мешканців.

Росіяни почали у захопленому місті вакцинацію проти COVID-19 власною вакциною "Спутник". Поки щеплення проводять без загального примусу. Втім, воно обов'язкове для деяких категорій.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Вакцинуватися мають робітники, що пішли на роботу до окупаційної адміністрації. Зазнаається, що у "ДНР" запустили 62 пункти щеплення. У Маруполі він один.

"Найбільша цікавинка, тому що керівництво окупаційної влади та коло перших колоборантів були лідерами руху антивакцинації. Чекаємо на марші антиваксів в Маріуполі. Прийде спротив - звідки не чекали?", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, росіяни прозвітували про закінчення "слідства" щодо атаки на драматичний театр у захопленому Маріуполі. Вони дійшли висновку", що стався вибух зсередини української армії. Ба більше - загинуло лише 14 осіб. Окупанти називають "фейком" і "надуманою новиною" те, що 16 березня загинуло близько 300 осіб.

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