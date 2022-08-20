У Маріуполі окупанти в школах встановлюють бюсти Леніна і показують радянські фільми

Російські окупанти намагаються радянщиною "покращити" життя мешканців захопленого Маріуполя.
У школах Маріуполя росіяни встановлюють бюсти Леніна. Крім того, просто неба влаштовують імпровізовані кінотеатри - вже встигли показати радянський фільм "Джентльмени удачі".
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, бюст Ілліча вже встановили у відремонтованій школі №65. На Лівобережжі влаштували показ "Джентльменів удачі" просто неба.
"За України люди дивилися краще зі світового кіно, за Росії - повертається назад. Чекаємо на "Веселих хлопців". Мразота, перейменовуйте вже місто на Жданів, щоб не гидити горде ім'я міста-героя Маріуполя", - написав чиновник.
Як повідомлялося, російсько-окупаційна "влада" встановила у тимчасово захопленому Маріуполі захмарні ціни на продукти харчування. На одному з так званих продовольчих ярмарків за кілограм ковбаси потрібно віддати понад 850 грн. Такі ціни є непідйомні для жителів міста, де через окупантів склалася критична гуманітарна ситуація.
Читайте також:
- Судилище над військовополоненими в Маріуполі: американські аналітики назвали "цілі" окупантів
- ЗСУ завдали влучного удару по військовій базі окупантів у Мелітополі — Федоров
- В окупованих містах Луганщини люди відмовляються працювати: Гайдай розповів - чому