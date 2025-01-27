У Маріуполі окупанти викинули на вулицю тисячі тіл загиблих - Андрющенко

У Маріуполі під час демонтажу зруйнованих будинків на сміття викинули тисячі похованих людей без здійснення ексгумації.

Про це повідомив Петро Андрющенко, очільник Центру вивчення окупації, в етері "Еспресо".

"На сьогодні, в принципі, всі загиблі містяни поховані. Велику кількість людей, мова йде про тисячі, викинули без проведення ексгумації на сміття разом зі зруйнованими будинками під час демонтажу. Велика кількість могил ще досі залишається посеред міста, але тут йдеться про приватний сектор, де люди у себе на подвір'ях ховали сусідів, рідних", - сказав він.

Андрющенко також зазначив, що росіяни не здійснюють пошукові роботи, ексгумації.

"Якщо люди самі звертаються, коли виявляють такі могили, то, можливо, окупанти здійснють ексгумації, і то не завжди, і дуже довго", - додав він.

Нагадаємо, російські військові окупували Маріуполь у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв.

Яка кількість людей загинула в Маріуполі, досі невідомо. Російські окупаційні сили мають базу даних, яка може містити більш точну інформацію, втім, вони її ретельно приховують, повідомляв Андрющенко.

За даними президента Володимира Зеленського, в Маріуполі загинуло близько 20 тисяч осіб.

Тим часом Росія знищує сліди масових злочинів, напівзруйновані будинки разом із непохороненими жителями – зносять, і на їхніх місцях будують нові.

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