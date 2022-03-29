У Маріуполі окупанти викрали медперсонал і пацієнток одного з пологових будинків

У Маріуполі окупанти викрали медперсонал і пацієнток одного з пологових будинків

Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі.

Російські окупаційні сили викрали медичний персонал і пацієнток одного з пологових будинків Маріуполя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

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Зазначається, що російські окупанти продовжують викрадати мешканців українського Маріуполя.

Зокрема, понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал та пацієнти.

Крім того, вже відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти їх волі вивезли на територію РФ. У громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

"Те, що сьогодні робить росія – порушує усі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти його волі вивезли на територію росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка. Ми зробимо все для того, щоб повернути людей додому", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пообіцяв випустити з Маріуполя цивільних, який він тримає у заручниках, за умови, якщо захисники міста здадуть його.

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