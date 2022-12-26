У Маріуполі окупанти знесли 38 будівель та знищили історичні пам'ятки

У Маріуполі окупанти знесли будівлі у Лівобережному районі.

Серед них, два садочки, школу та дитячий реабілітаційний центр у Маріуполі. Тепер тут будуватимуть житло для військових.

Територію між вулицею Азовстальською та Морським бульваром знесено. Повністю знищено 38 будівель. Серед них, дитсадок №91 та 103, школа № 56, дитячий реабілітаційний центр. Замість цього тут планують будувати житло для військових.

Фото: t.me/AFUStratCom

Про це інформує СтратКом ЗСУ.

«Це вчергове показує наскільки цинічне відношення окупантів до маріупольців, які для них не мають жодної цінності. Поки люди виживають у напівзруйнованих будинках без опалення, створюється житло для російських солдатів, які вбили тисячі мирних жителів міста», - зауважили у Маріупольській міській раді.

Також у центрі окупанти почали зносити будинки, у тому числі історичного значення.

Про це в Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Відомий дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника - монументаліста, мозаїчника Аранутова - під екскаватор.

«Все, абсолютно все що становіть історичну цінність перетворюють на попіл. Таке собі, щасливого Різдва від окупантів», - йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Маріуполі

Додамо, що раніше російські окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі, куди 16 березня 2022 року РФ скинула бомбу. Тоді там переховувалися сотні мирних жителів, велика частина з них загинула.

Росіяни знесли саме ті частини драмтеатру в Маріуполі, які доводять злочини окупантів. Поте фронтальну частину будівлі залишать цілою, як "основу реконструкції".

Також маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.

До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати видавання гуманітарної допомоги.

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