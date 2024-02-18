У Маріуполі отруїли "важливих гостей" з Москви: скільки осіб загинуло

Росіяни бідкаються, що у місті активізувалися диверсанти.
У Маріуполі отруїли 6 осіб, які мали брати участь у проведенні псевдовиборів президента РФ. Четверо чоловіків та двоє жінок, які були активістами партії "Єдина Росія", знайшли мертвими в одній з квартир.
Про це повідомляє "Маріуполь. Спротив".
"Ну раз вже відомо, то можна. Стисло. Так", – лаконічно повідомили там.
Росіяни приїхали до Маріуполя, щоб встановити свої порядки й влаштувати незаконні вибори. Нічим хорошим такі дії ніколи не закінчувалися. Проте нещасні так не думали, тож замовили обід в ресторані, у якому опинилася смертельна доза миш'яку.
Цікаво, що слідів отрути у ресторані не виявили. Натомість кур'єр, який доставляв замовлення, безслідно зник.
Раніше Буданов назвав дві головних мети росіян до президентських виборів.
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