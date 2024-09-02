У Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці, що вплине на логістику ворога

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці.

Про це поінформувала Маріупольська міська рада із посиланням на Маріуполь.Спротив.

За інформацією пабліка, партизани спалили трансформатор на залізничній гілці, якою окупанти активно користуються для перевезення техніки.

"На підтримку челенджу #ГориРусня невідомі добрі партизани. Спалили накуй жд трансформатор на правому березі в Маріуполі. Рух потягів обмежений на необмежений час. Враховуючи, як добре в Маріуполі з ремонтами нових трансформаторів, на ДУУУЖе необмежений час", - сказано у телеграм-каналі.

Нагадаємо, російські окупанти змінюють місця дислокації складів у Криму на тлі постійних атак України.

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