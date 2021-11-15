У Маріуполі патрульні повернули єнота-втікача Сеню до зоопарку

Після втечі Сеня "переховувався" на дереві.

Маріупольські патрульні повернули єнота Сеню, який втік із зоопарку, назад до звіринцю. Втікача першими побачили місцеві жителі, які і викликали патрульну поліцію.

Про добру справу патрульних повідомили в МВС.

Там зазначають, Сеня втік, коли чистили його клітку. Він "переховувався" на дереві, де його побачили місцеві мешканці. Вони і викликали патрульну поліцію.

"Патрульні переконалися, що Сеня не поранився, і відвезли тварину назад до зоопарку. Під час "операції" ніхто не постраждав, наголосили у поліції. Сподіваємось, Сеня більше не буде шукати пригод на свою голову", - йдеться у повідомленні.

Користувачі Мережі дякують патрульним за хорошу справу.

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