У Маріуполі перехожий зачепив візок з дитиною: малюк випав на землю

У Маріуполі перехожий зачепив візок з дитиною: малюк випав на землю

Дитину із травмою голови забрали до лікарні.

У Маріуполі Донецької області травми голови отримала 10-місячна дитина. Малюк випав із візка, коли його зачепив перехожий.

Про це повідомляє PR.UA з посиланням на Маріупольську станцію швидкої медичної допомоги.

Інцидент стався на вулиці Київська у Маріуполі. Невідомий штовхнув візка, в якому перебувала 10-місячна дитина. В результаті удару малюк випав на дорогу і сильно вдарився головою.

Дитину з черепно-мозковою травмою і раною в лобовій частині доправили до обласної лікарні.

Нагадаємо, що в Одеській області карета "швидкої допомоги" зіткнулася з газеллю Ізмаїльського загону морської охорони. В результаті постраждало немовля, яке перебувало у авто швидкої.

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