У Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн країни-агресорки Росії

У захопленому місті взялися за школярів. Так, вчителі розповідають першокласникам, що Маріуполь є частиною Росії. Крім того, як домашнє завдання задають вивчення гімну РФ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Промивання мозку дітям стартувало. Першокласникам розповідають вчителі, що вони частина Росії. Домашнє завдання - вивчити гімн Росії", - наголосив він.

Андрющенко також опублікував фото підручників, за якими у оркупанти навчають дітей. За його словами, у тексті немає згадки про українців.

"Особливо талановиті колаборанти вже розповідають першокласникам, що українці – вигадана нацистами нація. Тому коли йдеться про 15 років ув'язнення за зраду вчителям - це цілком адекватне покарання за покалічені дитячі душі", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, врятована в Маріуполі Маріанна Підгурська (Вишемірська), яка стала героїнею відомих фото після російської атаки на пологовий будинок, тепер засуджує Україну та бере участь у проросійських заходах в окупованому місті.

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