У Маріуполі під час розбирання завалів підірвалися двоє хлопців: обидва у реанімації

У Маріуполі під час розбирання завалів підірвалися двоє хлопців: обидва у реанімації

У Маріуполі двоє місцевих жителів підірвалися на гранаті.

Це сталося під час розбирання завалів.

Про це повідомив радник міського голови маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора в місті пролунало три вибухи. Найсумніше - під час розбирання завалів в Центральному районі міста підліток 15 років та чоловік 23 років підірвались на гранаті. Обидва були залучені до команди "волонтерів", фактично на платних роботах з розбору завалів. В підлітка чисельні осолочні поранення, в чоловіка поранення легенів, живота", - повідомив Андрющенко.

За його інформацією, обидва постраждалих перебувають у реанімації.

Другий вибух пролунав в районі проспекта Карпова Кальміуського району. Тут окупанти мародерили одну з промислових баз та нарвались на снаряд. Чи є втрати, допоки невідомо.

Третій вибух стався в районі ринка на 17-му мікрорайоні неподалік лікарні №2. Теж детонація снаряду. Обійшлося без постраждалих серед цивільних.

Нагадаємо, що під завалами одного з будинків у Маріуполі виявили понад 100 загиблих місцевих мешканців. Діставати та ховати їх тіла окупанти не планують. Тим часом вони вигадали спосіб, як заманити людей назад до міста.

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