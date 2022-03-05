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У Маріуполі починається евакуація мирного населення: подробиці

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У Маріуполі починається евакуація мирного населення: подробиці

З 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші.

У Маріуполі почалася евакуація мирного населення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

"Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", - написав він. 

Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:

  • СК “Іллічівець” (пр. Нахімова, 53)
  • Драмтеатр (Театральна площа, 1)
  • Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)

"Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО", - зауважив Кириленко. 

Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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