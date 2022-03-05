У Маріуполі починається евакуація мирного населення: подробиці

З 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші.

У Маріуполі почалася евакуація мирного населення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", - написав він.

Евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:

СК “Іллічівець” (пр. Нахімова, 53)

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)

"Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті. Величезне прохання до всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт. Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО", - зауважив Кириленко.

Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити.