У Маріуполі подовжили навчання до вересня: замість канікул діти вчитимуть мову окупантів та історію Росії

Російські окупанти не припиняють вводити свої "порядки" в Маріуполі: дійшли вже до освіти.
Окупанти країни-агресорки вирішили подовжити навчальний рік у школярів до 1 вересня. Вони оголосили, що діти не матимуть канікул.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, мета таких дій загарбників - деукраїнізація та підготовка до навчального року за російською програмою. У Маріуполі планують від нового навчального року повністю русифікувати навчання.
"Дітям все літо будуть вбивати в голову викладати російську мову та літературу, історію Росії та математеку російською", - наголосив він.
Крім того, росіяни планують відкрити у Маріуполі дев'ять шкіл. Втім, нараз вдалось переконати знайти всього 53 вчителі. "По шість вчителів на школу - яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі при окупації", - додав представник мерії.
Нагадаємо, у Маріуполі та районі російсько-окупаційна влада влаштовує свої порядки. Окупанти запровадили нову пропускну систему. Нові правила загарбників почали діяти від суботи, 21 травня.
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