У Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала під час обстрілу пологового - її дитина також не вижила (відео)

У Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала під час обстрілу пологового - її дитина також не вижила (відео)

Міноборони РФ заперечувало причетність до удару і назвало його "повністю зрежисованою провокацією".

У Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала під час обстрілу пологового будинку російськими військами 9 березня. Не вижила і її ненароджена дитина.

Жінка отримала поранення стегна, розповів хірург Тимур Марін,

"Того дня до нас привезли трьох. Одна жінка дуже важка - із розчавленим тазом та відривом правого стегна. В шоці. Поки проводили реанімацію, ми зробили кесарів розтин. Дістали дитину без ознак життя. 30-хвилинна реанімація не дала результатів. Реанімація матері - понад 30 хвилин - не дала результатів. Мама та дитина загинули", - розповів лікар.

Як повідомили медики, одній вагітній жінці з пологового у Маріуполі відірвало пальці ніг під час того ж самого обстрілу.

Ще одній майбутній мамі зробили кесарів розтин. Дитинка вижила.

В Мариуполе скончалась беременная женщина, пострадавшая во время обстрела роддома В Мариуполе скончалась беременная женщина, пострадавшая во время обстрела роддома российскими войсками 9 марта. Не выжил и ее нерожденный ребенок. Минобороны РФ отрицало причастность к удару и назвало его "полностью срежисированной провокацией" Опубликовано Настоящее время. Азия Понедельник, 14 марта 2022 г.

Нагадаємо, окупанти спеціально бомбардували пологовий будинок в Маріуполі. Таким чином російські військові почали реалізовувати сирійсько-чеченську тактику, яка полягає в терорі мирних жителів.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада".

"Росіяни, не маючи змоги перебороти наші Збройні сили і тероборону і народ на полі бою почали реалізовувати свою улюблену сирійсько-чеченську тактику. Вона полягає в терорі цивільного населення. Це те, що вони здатні зараз робити, тому що воювати на полі бою зі Збройними силами у них не дуже виходить. Почалися удари невибіркові по цивільних кварталах. Вчора по пологовому в Маріуполі вони били спеціально. Вони вважали, що там націоналісти сидять", - сказав він.