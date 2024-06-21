У Маріуполі помітили рідкісне природне явище: фото

В українському Маріуполі місцеві помітили рідкісне оптичне явище — сонячне гало, яке викликало захоплення серед місцевих.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Сонячне гало виникає в атмосфері, коли сонячне світло взаємодіє з кристалами льоду в перистих хмарах. Результатом цієї взаємодії є утворення яскравого кола навколо сонця, що малює вражаюче візуальне видовище.

Сонячне гало у Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Сонячне гало у Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Це природне явище має особливе значення для жителів Маріуполя, які пережили жахіття окупації та продовжують боротися з її наслідками. Багато хто сприймає появу гало як символ надії та ознаку майбутніх позитивних змін.

"Раніше люди вірили, що сонячне гало — це знак того, що зло буде покарано, а завойовників спіткає невдача. Тож віримо, що це знак - і наша перемога буде вже скоро", - наголосили у міськраді.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі усіх дітей від нового навчального року змушують приєднуватися до однієї з так званих "патріотичних організацій".

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