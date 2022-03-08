У Маріуполі пошкоджена будівля генконсульства Греції та офіс ОБСЄ через ракетно-бомбові удари РФ

У Маріуполі пошкоджена будівля генконсульства Греції та офіс ОБСЄ через ракетно-бомбові удари РФ

МЗС України рішуче засуджує обстріли окупантами приміщень іноземних дипломатичних установ в Україні.

У результаті ракетно-бомбових ударів російської армії в Маріуполі була пошкоджена будівля, в якій розташовувалися генеральне консульство Греції та офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також зруйновані приміщення почесних консульств Словенії, Азербайджану та Албанії в Харкові.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у Telegram.

В МЗС заявили, що Україна долучить факти руйнування приміщень іноземних дипломатичних установ на території України до позовів проти РФ в міжнародних судових інстанціях, аби притягнути Росію до максимальної відповідальності за її злочини.

Нагадаємо, 6 березня російські ракети знищили почесне консульство Албанії в Харкові.

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