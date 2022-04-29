У Маріуполі посилюють заходи фільтрації: у місті запровадили пункти перевірки, а в'їзд ускладнили

Російські окупанти посилюють фільтраційні заходи у заблокованому Маріуполі.

Аби в'їхати до міста, потрібно не тільки мати папір про фільтрацію, а й маріупольську реєстрацію чи докази про те, що слідуєш до родичів першої лінії - батьків чи дітей. До слова, окупанти ані впускають, ані не випускають чоловіків.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, за наявності "довідки" про фільтрацію найпростіший спосіб в’їзду через село Виноградне. Втім, там на в’їзд великі черги: посилена перевірка.

Російські окупанти також запровадили додаткові пункти перевірки в самому міста. Крім того, в будь-який момент вони можуть зупинити перехожих і просити документи для перевірки.

"Найпотужніші заходи фільтрації в Лівобережному районі. Так, навіть за умови відкриття проходу, пересування по проспекту Перемоги, або Меотіди чи від парку Веселка дозволено лише після перевірки на блок-посту, влаштованому в районі розбомбленого "Мультіцентру", - повідомив Андрющенко.

На околицях до фільтраційного табору у Безіменне вивезли майже всіх чоловіків, наголосив він. Навіть після проходження фільтрації їх вже понад тиждень не випускають додому.

До слова, "фільтраційних органів" в середині Маріуполя немає: або на околицях міста, або Старобешеве Донецької області.

Як повідомлялося, близько 100 тис. мешканцям Маріуполя, які досі залишаються у заблокованому місті, загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію. До важких хвороб може призвести відсутність централізованого водопостачання та каналізації, а аткож брак питної води та їжі. А ще під завали залишається чимало трупів, які почнуть розкладатися.

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